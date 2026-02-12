https://ria.ru/20260212/raketa-2073872852.html
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту - РИА Новости, 12.02.2026
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок "ДМ-03" с метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 на околоземную орбиту,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:14:00+03:00
2026-02-12T12:14:00+03:00
2026-02-12T15:05:00+03:00
байконур (город)
роскосмос
протон-м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073925055_0:106:1235:801_1920x0_80_0_0_3ad858ededb8607976fcde7953742325.jpg
https://ria.ru/20260212/bajkonur-2073870752.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073925055_85:0:1153:801_1920x0_80_0_0_460f64d29c9c201383b7d05f41812523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), роскосмос, протон-м
Байконур (город), Роскосмос, Протон-М
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
"Протон-М" вывел метеорологический спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ракета "Протон-М", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок "ДМ-03" с метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 на околоземную орбиту, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Пуск ракеты состоялся по плану в 11.52 по московскому времени с стартового комплекса площадки №81. Запланировано, что первое включение двигателя разгонного блока произойдет через 15 минут 44 секунды после старта. Затем "ДМ-03" еще два раза включит свою двигательную установку и доставит "Электро-Л" на орбиту выведения высотой 35 406 километров, после чего спутнику придется самостоятельно добраться до целевой орбиты, высота которой составляет 35 786 тысяч километров. Отделение спутника от блока ожидается через 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта.
Геостационарные спутники системы "Электро" используются для круглосуточного мониторинга погоды. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.