Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
12:14 12.02.2026 (обновлено: 15:05 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/raketa-2073872852.html
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту - РИА Новости, 12.02.2026
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок "ДМ-03" с метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 на околоземную орбиту,... РИА Новости, 12.02.2026
байконур (город), роскосмос, протон-м
Байконур (город), Роскосмос, Протон-М
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту

"Протон-М" вывел метеорологический спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником наблюдения "Электро-Л" с космодрома Байконур. 12 февраля 2026
Пуск ракеты-носителя Протон-М со спутником наблюдения Электро-Л с космодрома Байконур. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником наблюдения "Электро-Л" с космодрома Байконур. 12 февраля 2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ракета "Протон-М", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела разгонный блок "ДМ-03" с метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 на околоземную орбиту, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Пуск ракеты состоялся по плану в 11.52 по московскому времени с стартового комплекса площадки №81. Запланировано, что первое включение двигателя разгонного блока произойдет через 15 минут 44 секунды после старта. Затем "ДМ-03" еще два раза включит свою двигательную установку и доставит "Электро-Л" на орбиту выведения высотой 35 406 километров, после чего спутнику придется самостоятельно добраться до целевой орбиты, высота которой составляет 35 786 тысяч километров. Отделение спутника от блока ожидается через 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта.
Геостационарные спутники системы "Электро" используются для круглосуточного мониторинга погоды. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура
© 2026 МИА «Россия сегодня»
