Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" на околоземную орбиту

Пуск ракеты состоялся по плану в 11.52 по московскому времени с стартового комплекса площадки №81. Запланировано, что первое включение двигателя разгонного блока произойдет через 15 минут 44 секунды после старта. Затем "ДМ-03" еще два раза включит свою двигательную установку и доставит "Электро-Л" на орбиту выведения высотой 35 406 километров, после чего спутнику придется самостоятельно добраться до целевой орбиты, высота которой составляет 35 786 тысяч километров. Отделение спутника от блока ожидается через 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта.