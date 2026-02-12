В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин

"Скорбные и очень тяжёлые вести. Не стало художника Олега Радина. 9 января ему исполнилось 70. Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Основатель галереи "АЯ", художник-авангардист, краевед, активист. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством - порывистым, человеком "не для всех". Загадочным, но открытым и принимающим", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале .

Хинштейн отметил, что живопись для Радина была всей его жизнью. "Он отдавал делу всего себя, даря картинам всю душу. И оно откликалось в душах других - а ведь именно это и является главной целью любого творчества. Я счастлив был узнать его. Совсем недавно поздравлял его с юбилеем. Он был полон планов и задумок, делился ими", - добавил глава региона.