В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин
Культура
 
23:53 12.02.2026
В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин
В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин - РИА Новости, 12.02.2026
В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти известного курского художника-авангардиста, краеведа Олега Радина, назвав это скорбное известие... РИА Новости, 12.02.2026
В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин

КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти известного курского художника-авангардиста, краеведа Олега Радина, назвав это скорбное известие огромной потерей для всего региона.
«

"Скорбные и очень тяжёлые вести. Не стало художника Олега Радина. 9 января ему исполнилось 70. Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Основатель галереи "АЯ", художник-авангардист, краевед, активист. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством - порывистым, человеком "не для всех". Загадочным, но открытым и принимающим", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что живопись для Радина была всей его жизнью. "Он отдавал делу всего себя, даря картинам всю душу. И оно откликалось в душах других - а ведь именно это и является главной целью любого творчества. Я счастлив был узнать его. Совсем недавно поздравлял его с юбилеем. Он был полон планов и задумок, делился ими", - добавил глава региона.
По словам губернатора, одной из главных целей жизни художника было увековечивание памяти Казимира Малевича.
"Многие десятилетия Радин был увлечён поиском архивных документов, связанных с великим художником и его жизнью в Курске. Самые искренние слова соболезнования близким. Это огромная потеря для всего региона. Светлая память, Олег Михайлович", - добавил он.
Олег Радин родился 9 января 1956 года, был художником-авангардистом, относящим себя к экспрессионистам, краеведом, коллекционером предметов старины и общественным деятелем. Член Союза журналистов России, член Союза художников России, награждён памятным знаком администрации Курской области "За Труды и Отечество". Основатель галереи "АЯ" в Курске .
 
