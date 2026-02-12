https://ria.ru/20260212/radin-2074052297.html
В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин
В Курске умер художник-авангардист и краевед Олег Радин
КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти известного курского художника-авангардиста, краеведа Олега Радина, назвав это скорбное известие огромной потерей для всего региона.
«
"Скорбные и очень тяжёлые вести. Не стало художника Олега Радина. 9 января ему исполнилось 70. Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Основатель галереи "АЯ", художник-авангардист, краевед, активист. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством - порывистым, человеком "не для всех". Загадочным, но открытым и принимающим", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что живопись для Радина была всей его жизнью. "Он отдавал делу всего себя, даря картинам всю душу. И оно откликалось в душах других - а ведь именно это и является главной целью любого творчества. Я счастлив был узнать его. Совсем недавно поздравлял его с юбилеем. Он был полон планов и задумок, делился ими", - добавил глава региона.
По словам губернатора, одной из главных целей жизни художника было увековечивание памяти Казимира Малевича
.
"Многие десятилетия Радин был увлечён поиском архивных документов, связанных с великим художником и его жизнью в Курске
. Самые искренние слова соболезнования близким. Это огромная потеря для всего региона. Светлая память, Олег Михайлович", - добавил он.
Олег Радин родился 9 января 1956 года, был художником-авангардистом, относящим себя к экспрессионистам, краеведом, коллекционером предметов старины и общественным деятелем. Член Союза журналистов России
, член Союза художников России, награждён памятным знаком администрации Курской области
"За Труды и Отечество". Основатель галереи "АЯ" в Курске .