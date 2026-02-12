Рейтинг@Mail.ru
Работу столовой в Верховной раде приостановили после отравления депутатов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 12.02.2026 (обновлено: 17:29 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/rada-2073940492.html
Работу столовой в Верховной раде приостановили после отравления депутатов
Работу столовой в Верховной раде приостановили после отравления депутатов - РИА Новости, 12.02.2026
Работу столовой в Верховной раде приостановили после отравления депутатов
В Верховной раде закрыли столовую после сообщений об отравлении депутатов, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:46:00+03:00
2026-02-12T17:29:00+03:00
в мире
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029448068.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_92105b4ffae72a6ad5d410c24d3dbbab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, украина
В мире, Верховная Рада Украины, Украина
Работу столовой в Верховной раде приостановили после отравления депутатов

В Раде приостановили работу столовой после сообщений об отравлении депутатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Верховной раде закрыли столовую после сообщений об отравлении депутатов, передает агентство Укринформ.
«

"Верховная рада приостановила работу столовой, в которой, по предварительной информации, отравились народные депутаты. Сейчас там продолжается санитарная проверка. <…> Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу аппарата парламента.

Как рассказал один из депутатов Ярослав Железняк, сегодняшнее заседание сорвалось из-за нехватки голосов в зале. Рада не смогла рассмотреть ни одного вопроса и завершила работу.
Другой парламентарий Николай Тищенко объяснил отсутствие коллег отравлением. Он также снял столовую на видео и назвал ложью утверждения о том, что это заведение представляет собой "современный украинский Мишлен" и "вершину кулинарных стратегий".
Потасовка народных депутатов за трибуной Рады - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде
16 июля 2025, 13:15
 
В миреВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала