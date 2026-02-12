Работу столовой в Верховной раде приостановили после отравления депутатов

" Верховная рада приостановила работу столовой, в которой, по предварительной информации, отравились народные депутаты. Сейчас там продолжается санитарная проверка. <…> Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу аппарата парламента.

Как рассказал один из депутатов Ярослав Железняк, сегодняшнее заседание сорвалось из-за нехватки голосов в зале. Рада не смогла рассмотреть ни одного вопроса и завершила работу.

Другой парламентарий Николай Тищенко объяснил отсутствие коллег отравлением. Он также снял столовую на видео и назвал ложью утверждения о том, что это заведение представляет собой "современный украинский Мишлен" и "вершину кулинарных стратегий".