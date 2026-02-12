Рейтинг@Mail.ru
В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 12.02.2026 (обновлено: 14:49 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/rada-2073910712.html
В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой
В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой - РИА Новости, 12.02.2026
В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой
Сессионный зал Рады в четверг был пуст потому, что депутаты отравились в столовой, сообщил украинский парламентарий Николай Тищенко. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:21:00+03:00
2026-02-12T14:49:00+03:00
в мире
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073914230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0a923b28cf014363b896c69bc097afbb.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073805261.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073914230_142:0:1042:675_1920x0_80_0_0_96f0404b20a796027d6a0a7166987733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, украина
В мире, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой

Тищенко заявил, что зал Рады был пуст из-за массового отравления депутатов

Кадр трансляции заседания Верховной рады. 12 февраля 2026
Кадр трансляции заседания Верховной рады. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Кадр трансляции заседания Верховной рады. 12 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сессионный зал Рады в четверг был пуст потому, что депутаты отравились в столовой, сообщил украинский парламентарий Николай Тищенко.
Его коллега Ярослав Железняк ранее в четверг сообщил, что из-за нехватки депутатов в зале украинский парламент не рассмотрел ни одного вопроса.
"Сессионный зал пустой… Мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой", - заявил Тищенко на видео в своем Telegram-канале.
Он также снял на видео парламентскую столовую и назвал ложью утверждения о том, что это заведение представляет собой "современный украинский Мишлен" и "вершину кулинарных стратегий".
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута
Вчера, 05:30
 
В миреВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала