В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой
Сессионный зал Рады в четверг был пуст потому, что депутаты отравились в столовой, сообщил украинский парламентарий Николай Тищенко.
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сессионный зал Рады в четверг был пуст потому, что депутаты отравились в столовой, сообщил украинский парламентарий Николай Тищенко.
Его коллега Ярослав Железняк ранее в четверг сообщил, что из-за нехватки депутатов в зале украинский парламент не рассмотрел ни одного вопроса.
"Сессионный зал пустой… Мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой", - заявил Тищенко на видео в своем Telegram-канале.
Он также снял на видео парламентскую столовую и назвал ложью утверждения о том, что это заведение представляет собой "современный украинский Мишлен" и "вершину кулинарных стратегий".