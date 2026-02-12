В Раде объяснили пустой зал заседания массовым отравлением в столовой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сессионный зал Рады в четверг был пуст потому, что депутаты отравились в столовой, сообщил украинский парламентарий Николай Тищенко.

Его коллега Ярослав Железняк ранее в четверг сообщил, что из-за нехватки депутатов в зале украинский парламент не рассмотрел ни одного вопроса.

"Сессионный зал пустой… Мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой", - заявил Тищенко на видео в своем Telegram-канале.