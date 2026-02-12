https://ria.ru/20260212/pvo-2073874389.html
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.02.2026
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за 4 часа сбили 13 украинских беспилотников, 9 из них над республикой Коми, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2026
