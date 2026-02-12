Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 12.02.2026 (обновлено: 12:22 12.02.2026)
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за 4 часа сбили 13 украинских беспилотников, 9 из них над республикой Коми, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2026
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за 4 часа сбили 13 украинских беспилотников, 9 из них над республикой Коми, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого февраля в период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией республики Коми, три БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Республика Коми
Россия
Белгородская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Безопасность
 
 
