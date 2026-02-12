ПВО за сутки сбила 211 беспилотников

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских крылатых ракет "Фламинго" и более двух сотен дронов, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
В то же время российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также местам производства и хранения ударных дронов. Все назначенные цели поражены.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия в свою очередь атаковали военный аэродром, объекты транспортной инфраструктуры, задействованные украинской армией, и пункты временной дислокации в 147 районах.
Потери противника за все время с начала СВО составили:
- 670 самолетов;
- 283 вертолета;
- 113 737 дрона;
- 650 зенитных ракетных комплексов;
- 27 620 танков и других бронемашин;
- 1664 боевые машины РСЗО;
- 33 234 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 54 176 военных автомобилей.
