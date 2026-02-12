Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 211 беспилотников - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 12.02.2026 (обновлено: 16:06 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/pvo-2073873870.html
ПВО за сутки сбила 211 беспилотников
ПВО за сутки сбила 211 беспилотников - РИА Новости, 12.02.2026
ПВО за сутки сбила 211 беспилотников
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских крылатых ракет "Фламинго" и более двух сотен дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:16:00+03:00
2026-02-12T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073701513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 211 беспилотников

ПВО за сутки сбила 211 беспилотников и пять крылатых ракет "Фламинго"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских крылатых ракет "Фламинго" и более двух сотен дронов, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
В то же время российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также местам производства и хранения ударных дронов. Все назначенные цели поражены.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия в свою очередь атаковали военный аэродром, объекты транспортной инфраструктуры, задействованные украинской армией, и пункты временной дислокации в 147 районах.
Потери противника за все время с начала СВО составили:
  • 670 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 113 737 дрона;
  • 650 зенитных ракетных комплексов;
  • 27 620 танков и других бронемашин;
  • 1664 боевые машины РСЗО;
  • 33 234 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 54 176 военных автомобилей.
Версия 2023.1 Beta
