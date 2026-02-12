В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил стать разведчиком после просмотра фильма об этой профессии, рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
Миронов считает опыт Путина в разведке большим преимуществом для России
20 декабря 2025, 05:26
«
"Популяризация профессий, конечно, в кино идет через то, что главный герой проделывает путь, он проходит из точки А в точку Б, развивается, достигает результатов. И как он это делает, если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания", - сказал Новиков в ходе пленарной дискуссии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет".
В качестве примера начальник управления президента привёл киноленту "Движение вверх", после которой многие записались в баскетбольные секции, увидев, какой путь прошли герои фильма.
«
"Не секрет, что даже президент (Путин - ред.) пошел в разведчики, посмотрев фильм, великий фильм о разведчиках", - отметил Новиков.
Сам Путин вспоминал, что стал мечтать о профессии разведчика под влиянием книг и фильмов, в том числе четырехсерийной ленты "Щит и меч". Как говорил президент, его больше всего поражало, как в разведке силами буквально одного человека можно решать судьбы тысяч людей и достичь того, чего не могли сделать целые армии.
Карьера российского лидера в разведке началась в 1975 году после выпуска из ЛГУ и завершилась в 1991-м, когда он уволился из КГБ в звании подполковника.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей — образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
Путин заявил, что доволен качеством российской разведки
4 декабря 2025, 19:54