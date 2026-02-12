Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком
19:25 12.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком
В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком - РИА Новости, 12.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком
Президент России Владимир Путин решил стать разведчиком после просмотра фильма об этой профессии, рассказал начальник управления президента РФ по общественным... РИА Новости, 12.02.2026
россия, москва, владимир путин, сергей новиков, щит и меч, президентский фонд культурных инициатив
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Новиков, Щит и меч, Президентский фонд культурных инициатив
В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком

Новиков: Путин пошел в разведчики после того, как посмотрел фильм о них

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил стать разведчиком после просмотра фильма об этой профессии, рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
"Популяризация профессий, конечно, в кино идет через то, что главный герой проделывает путь, он проходит из точки А в точку Б, развивается, достигает результатов. И как он это делает, если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания", - сказал Новиков в ходе пленарной дискуссии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет".
В качестве примера начальник управления президента привёл киноленту "Движение вверх", после которой многие записались в баскетбольные секции, увидев, какой путь прошли герои фильма.
"Не секрет, что даже президент (Путин - ред.) пошел в разведчики, посмотрев фильм, великий фильм о разведчиках", - отметил Новиков.
Сам Путин вспоминал, что стал мечтать о профессии разведчика под влиянием книг и фильмов, в том числе четырехсерийной ленты "Щит и меч". Как говорил президент, его больше всего поражало, как в разведке силами буквально одного человека можно решать судьбы тысяч людей и достичь того, чего не могли сделать целые армии.
Карьера российского лидера в разведке началась в 1975 году после выпуска из ЛГУ и завершилась в 1991-м, когда он уволился из КГБ в звании подполковника.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей — образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
