В Кремле рассказали, когда Путин решил стать разведчиком

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил стать разведчиком после просмотра фильма об этой профессии, рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В качестве примера начальник управления президента привёл киноленту "Движение вверх", после которой многие записались в баскетбольные секции, увидев, какой путь прошли герои фильма.

Карьера российского лидера в разведке началась в 1975 году после выпуска из ЛГУ и завершилась в 1991-м, когда он уволился из КГБ в звании подполковника.