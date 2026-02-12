https://ria.ru/20260212/putin-2073905274.html
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил Росимуществу по максимуму помогать властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в управлении имуществом. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:05:00+03:00
2026-02-12T14:05:00+03:00
2026-02-12T14:05:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вадим яковенко
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073899595_0:152:3077:1883_1920x0_80_0_0_e48c5725c8986d076bc48e38406e8a98.jpg
https://ria.ru/20260212/rosimuschstvo-2073898329.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073899595_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_12679a46070c7970155dd8926037988c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вадим яковенко, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вадим Яковенко, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Политика
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов
Путин поручил Росимуществу помогать новым регионам в управлении имуществом