Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов - РИА Новости, 12.02.2026
14:05 12.02.2026
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил Росимуществу по максимуму помогать властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в управлении имуществом. РИА Новости, 12.02.2026
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вадим яковенко
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
политика
Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов

Путин поручил Росимуществу помогать новым регионам в управлении имуществом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росимуществу по максимуму помогать властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в управлении имуществом.
В четверг Путин встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Он доложил президенту, что ведомство в течение трех лет проводило работу по разграничению имущества в воссоединенных субъектах. В 2025 году была полностью завершена работа по разграничению объектов федеральной собственности. Также Росимущество помогает регионам завершить такую работу по разграничению на региональную и муниципальную собственность.
"По максимуму надо помогать им брать в свои руки владение имуществом", - сказал Путин.
