Путин поручил Росимуществу помогать властям новых регионов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росимуществу по максимуму помогать властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в управлении имуществом.

"По максимуму надо помогать им брать в свои руки владение имуществом", - сказал Путин.