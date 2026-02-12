https://ria.ru/20260212/putin-2073897608.html
Путин принял с докладом главу Росимущества
Путин принял с докладом главу Росимущества - РИА Новости, 12.02.2026
Путин принял с докладом главу Росимущества
Президент России Владимир Путин принял в четверг в Кремле с докладом главу Росимущества Вадима Яковенко. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:44:00+03:00
2026-02-12T13:44:00+03:00
2026-02-12T14:09:00+03:00
россия
владимир путин
вадим яковенко
дмитрий песков
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073904830_0:177:3095:1917_1920x0_80_0_0_d061adea089efea0915cd0c144b58975.jpg
https://realty.ria.ru/20250905/rosimuschestvo-2039898370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073904830_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3c8d831201d74f05e2ecad1435e80ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вадим яковенко, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), политика
Россия, Владимир Путин, Вадим Яковенко, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство финансов РФ (Минфин России), Политика
Путин принял с докладом главу Росимущества
Путин провел в Кремле встречу с главой Росимущества Яковенко