Рейтинг@Mail.ru
Путин принял с докладом главу Росимущества - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 12.02.2026 (обновлено: 14:09 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/putin-2073897608.html
Путин принял с докладом главу Росимущества
Путин принял с докладом главу Росимущества - РИА Новости, 12.02.2026
Путин принял с докладом главу Росимущества
Президент России Владимир Путин принял в четверг в Кремле с докладом главу Росимущества Вадима Яковенко. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:44:00+03:00
2026-02-12T14:09:00+03:00
россия
владимир путин
вадим яковенко
дмитрий песков
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073904830_0:177:3095:1917_1920x0_80_0_0_d061adea089efea0915cd0c144b58975.jpg
https://realty.ria.ru/20250905/rosimuschestvo-2039898370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073904830_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3c8d831201d74f05e2ecad1435e80ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вадим яковенко, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), политика
Россия, Владимир Путин, Вадим Яковенко, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство финансов РФ (Минфин России), Политика
Путин принял с докладом главу Росимущества

Путин провел в Кремле встречу с главой Росимущества Яковенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи. 12 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко во время встречи. 12 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в четверг в Кремле с докладом главу Росимущества Вадима Яковенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Яковенко представит Путину доклад по итогам 2025 года.
"Поговорим по итогам работы за год", - предложил Путин руководителю ведомства, начиная встречу.
Яковенко сообщил президенту, что план работы Росимущества в минувшем году был исполнен в полном объеме. По его словам, ведомство обеспечило поступление в бюджет РФ 638 миллиардов рублей.
Росимущество находится в ведении Минфина, осуществляет управление федеральным имуществом, в том числе организует приватизацию, реализует арестованное, конфискованное и иное имущество, обращенное в собственность государства.
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Дом.РФ" и Росимущество намерены ускорить вовлечение госимущества в оборот
5 сентября 2025, 10:00
 
РоссияВладимир ПутинВадим ЯковенкоДмитрий ПесковФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство финансов РФ (Минфин России)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала