https://ria.ru/20260212/putin-2073886906.html
Путин встретится с главой Росимущества
Путин встретится с главой Росимущества - РИА Новости, 12.02.2026
Путин встретится с главой Росимущества
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Росимущества Вадимом Яковенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:19:00+03:00
2026-02-12T13:19:00+03:00
2026-02-12T13:19:00+03:00
политика
россия
владимир путин
вадим яковенко
дмитрий песков
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20251211/kompaniya-2061257478.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, вадим яковенко, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Политика, Россия, Владимир Путин, Вадим Яковенко, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Путин встретится с главой Росимущества
Путин в четверг проведет встречу с главой Росимущества Яковенко