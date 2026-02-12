Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с главой Росимущества - РИА Новости, 12.02.2026
13:19 12.02.2026
Путин встретится с главой Росимущества
Путин встретится с главой Росимущества - РИА Новости, 12.02.2026
Путин встретится с главой Росимущества
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Росимущества Вадимом Яковенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
россия
политика, россия, владимир путин, вадим яковенко, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Политика, Россия, Владимир Путин, Вадим Яковенко, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Путин встретится с главой Росимущества

Путин в четверг проведет встречу с главой Росимущества Яковенко

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Росимущества Вадимом Яковенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин в четверг работает в Кремле.
"Будет в середине дня на приеме у Путина глава Росимущества, это руководитель федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. Очень важное агентство, которое занимается учетом федеральной собственности, обеспечивает приток в казну существенных средств. Очень ответственное дело. И сегодня будет доклад президенту по итогам 2025 года", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, Путин проведет внутренние встречи и совещания закрытого характера.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Росимуществе рассказали о продаже изъятых у Коломойского* компаний
11 декабря 2025, 00:59
 
Политика Россия Владимир Путин Вадим Яковенко Дмитрий Песков Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
