Путин поручил провести анализ квалификационных требований

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Национальному совету при президенте по профессиональным квалификациям проверить квалификационные требования на предмет избыточности и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Национальному совету при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить координацию работы советов по профессиональным квалификациям, связанной с анализом квалификационных требований к опыту работы и уровню образования на предмет избыточности и их пересмотром, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты", - говорится в поручениях.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 августа, а затем обновляться раз в год. Ответственным назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который возглавляет Национальный совет при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.