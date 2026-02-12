Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести анализ квалификационных требований - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/putin-2073879661.html
Путин поручил провести анализ квалификационных требований
Путин поручил провести анализ квалификационных требований - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил провести анализ квалификационных требований
Президент России Владимир Путин поручил Национальному совету при президенте по профессиональным квалификациям проверить квалификационные требования на предмет... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:35:00+03:00
2026-02-12T12:35:00+03:00
россия
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20260210/kotjakov-2073365771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество
Путин поручил провести анализ квалификационных требований

Путин поручил проверить квалификационные требования на избыточность

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Национальному совету при президенте по профессиональным квалификациям проверить квалификационные требования на предмет избыточности и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Национальному совету при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить координацию работы советов по профессиональным квалификациям, связанной с анализом квалификационных требований к опыту работы и уровню образования на предмет избыточности и их пересмотром, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты", - говорится в поручениях.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 августа, а затем обновляться раз в год. Ответственным назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который возглавляет Национальный совет при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минтруд призвал переломить тренд с выпускниками, работающими курьерами
10 февраля, 09:35
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала