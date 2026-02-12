Путин поручил провести анализ квалификационных требований

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Национальному совету при президенте по профессиональным квалификациям проверить квалификационные требования на предмет избыточности и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений.

"Национальному совету при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям обеспечить координацию работы советов по профессиональным квалификациям, связанной с анализом квалификационных требований к опыту работы и уровню образования на предмет избыточности и их пересмотром, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты", - говорится в поручениях.