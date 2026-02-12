Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России"
12:30 12.02.2026
Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России"
Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России" - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России"
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, предусматривающие передачу данных о занятости, направляемых... РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России"

Путин поручил предусмотреть передачу данных на платформу "Работа в России"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, предусматривающие передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе... передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" в целях обеспечения мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы, а также учета этих данных при формировании прогноза потребности экономики РФ в кадрах на семилетний период", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения - 15 июля 2026 года.
Кроме того, кабмину к 1 июля поручено принять меры по закреплению за органами службы занятости, включая кадровые центры "Работа России", функций и полномочий, касающихся проактивного взаимодействия с гражданами, работодателями, образовательными и иными организациями в целях повышения уровня трудоустройства заинтересованных в поиске (смене) работы граждан, обеспечения организаций кадрами.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
