Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на "Работу в России"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, предусматривающие передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.

"Правительству РФ ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе... передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" в целях обеспечения мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы, а также учета этих данных при формировании прогноза потребности экономики РФ в кадрах на семилетний период", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения - 15 июля 2026 года.