Путин поручил ежегодно собирать показатели для оценки потребностей в кадрах
12.02.2026
Путин поручил ежегодно собирать показатели для оценки потребностей в кадрах
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ежегодное формирование прогнозных показателей, необходимых для оценки потребности экономики в...
2026
Путин поручил ежегодно собирать показатели для оценки потребностей в кадрах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ежегодное формирование прогнозных показателей, необходимых для оценки потребности экономики в кадрах.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации ... обеспечить ежегодное формирование прогнозных экономических показателей, необходимых для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах, с учетом параметров актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в разрезе разделов, классов видов экономической деятельности на уровне Российской Федерации в целом и на уровне субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.
Также необходимо предусмотреть доведение соответствующих показателей до уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, формирующих прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и потребности экономики страны в кадрах.
Кириенко оценил вклад Путина в развитие кадровой системы госслужбы
10 февраля, 11:11
