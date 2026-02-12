Путин поручил ежегодно собирать показатели для оценки потребностей в кадрах

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации ... обеспечить ежегодное формирование прогнозных экономических показателей, необходимых для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах, с учетом параметров актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в разрезе разделов, классов видов экономической деятельности на уровне Российской Федерации в целом и на уровне субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.