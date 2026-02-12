Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ - РИА Новости, 12.02.2026
11:41 12.02.2026
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного... РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ

Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ и информбезопасности

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и информбезопасности.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Московской области обеспечить организацию и реализацию пилотного проекта, предусматривающего проведение в рамках федеральных основных общеобразовательных программ практико-ориентированных курсов, посвященных использованию информационных технологий, технологий искусственного интеллекта и обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе.
Срок - 1 июля 2026 года.
Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции по ИИ
5 января, 16:03
5 января, 16:03
 
