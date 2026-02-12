https://ria.ru/20260212/putin-2073864951.html
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля реализовать в Подмосковье пилотный проект по проведению в школах курсов по технологиям искусственного... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:41:00+03:00
2026-02-12T11:41:00+03:00
2026-02-12T11:41:00+03:00
технологии
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066484940.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, общество
Технологии, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ
Путин поручил провести в школах в Подмосковье курсы по ИИ и информбезопасности