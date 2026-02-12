Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России" - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/putin-2073863124.html
Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России"
Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России" - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:35:00+03:00
2026-02-12T11:35:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20260212/putin-2073859734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России"

Путин поручил дать возможность создать на "Работе России" цифровое портфолио

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного портфолио.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить возможность формирования на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" по запросу граждан... цифрового карьерного портфолио, включающего в том числе сведения об образовании, квалификациях, профессиональных навыках и опыте работы, предусмотрев возможность передачи с согласия граждан и при соблюдении требований к защите персональных данных и охраняемой законом тайны на указанную платформу информации, содержащейся в информационных системах Рособрнадзора, Социального фонда России и ФНС России, а также в корпоративных информационных системах", - говорится в тексте поручения
Запрос смогут отправить в том числе граждане, являющиеся студентами или впервые поступающие на работу после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил реорганизовать вузы и колледжи с худшими показателями
Вчера, 11:26
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала