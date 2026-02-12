Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного портфолио.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить возможность формирования на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" по запросу граждан... цифрового карьерного портфолио, включающего в том числе сведения об образовании, квалификациях, профессиональных навыках и опыте работы, предусмотрев возможность передачи с согласия граждан и при соблюдении требований к защите персональных данных и охраняемой законом тайны на указанную платформу информации, содержащейся в информационных системах Рособрнадзора, Социального фонда России и ФНС России, а также в корпоративных информационных системах", - говорится в тексте поручения
Запрос смогут отправить в том числе граждане, являющиеся студентами или впервые поступающие на работу после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.