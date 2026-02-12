Путин поручил добавить новую опцию на платформе "Работа России"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить возможность создания на платформе "Работа России" по запросу граждан цифрового карьерного портфолио.

Запрос смогут отправить в том числе граждане, являющиеся студентами или впервые поступающие на работу после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.