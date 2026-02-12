Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации по формированию прогноза потребности в кадрах с учетом отраслевой специфики и по разработке карьерных траекторий для работников в возрасте старше 50 лет, в том числе на основе программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, включая освоение ими цифровых навыков.