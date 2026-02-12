https://ria.ru/20260212/putin-2073863023.html
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет - РИА Новости, 12.02.2026
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет
Путин поручил разработать рекомендации по формированию прогноза потребности в кадрах с учетом отраслевой специфики и по разработке карьерных траекторий для... РИА Новости, 12.02.2026
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации по формированию прогноза потребности в кадрах с учетом отраслевой специфики и по разработке карьерных траекторий для работников в возрасте старше 50 лет, в том числе на основе программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, включая освоение ими цифровых навыков.
"Разработать при участии сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющих общероссийские объединения профессиональных союзов и общероссийские объединения работодателей, Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и утвердить единые рекомендации для работодателей... по разработке карьерных траекторий для работников в возрасте старше 50 лет, в том числе на основе программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, включая освоение ими цифровых навыков", — говорится в релизе на сайте
Кремля.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.