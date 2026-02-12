Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет
11:35 12.02.2026
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет - РИА Новости, 12.02.2026
Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет
Путин поручил разработать рекомендации по формированию прогноза потребности в кадрах с учетом отраслевой специфики и по разработке карьерных траекторий для... РИА Новости, 12.02.2026
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
россия
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин

Путин дал поручения по трудоустройству россиян старше 50 лет

Президент РФ Владимир Путин выступает в ходе посещения Московского физико-технического института
Президент РФ Владимир Путин выступает в ходе посещения Московского физико-технического института. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации по формированию прогноза потребности в кадрах с учетом отраслевой специфики и по разработке карьерных траекторий для работников в возрасте старше 50 лет, в том числе на основе программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, включая освоение ими цифровых навыков.
"Разработать при участии сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющих общероссийские объединения профессиональных союзов и общероссийские объединения работодателей, Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и утвердить единые рекомендации для работодателей... по разработке карьерных траекторий для работников в возрасте старше 50 лет, в том числе на основе программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, включая освоение ими цифровых навыков", — говорится в релизе на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
Общество Россия Владимир Путин Михаил Мишустин
 
 
