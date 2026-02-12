https://ria.ru/20260212/putin-2073861713.html
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:30:00+03:00
2026-02-12T11:30:00+03:00
2026-02-12T11:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
https://ria.ru/20260212/putin-2073856511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках
Путин поручил закрепить в законодательстве понятие стажер
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление понятия "стажер".
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля
.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий "стажер" и "трудоустройство на стажировку", - говорится в документе.
Срок - 15 июля 2026 года.