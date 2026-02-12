Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление понятия "стажер".

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий "стажер" и "трудоустройство на стажировку", - говорится в документе.