Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках - РИА Новости, 12.02.2026
11:30 12.02.2026 (обновлено: 11:38 12.02.2026)
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление... РИА Новости, 12.02.2026
общество
россия
владимир путин
россия
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести в законодательство изменения, предусматривающие стажировки как вид трудовых отношений и закрепление понятия "стажер".
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий "стажер" и "трудоустройство на стажировку", - говорится в документе.
Срок - 15 июля 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил доработать стратегию развития образования до 2036 года
© 2026 МИА «Россия сегодня»
