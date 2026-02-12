https://ria.ru/20260212/putin-2073856511.html
Путин поручил доработать стратегию развития образования до 2036 года
Путин поручил доработать стратегию развития образования до 2036 года - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил доработать стратегию развития образования до 2036 года
Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:18:00+03:00
2026-02-12T11:18:00+03:00
2026-02-12T11:18:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
https://ria.ru/20260212/putin-2073851049.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил доработать стратегию развития образования до 2036 года
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования до 2036 года
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить доработку проекта стратегии развития образования на период до 2036 года, исходя из необходимости установления в ней приоритетности принципов непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также пересмотра подходов к организации образовательной деятельности, формированию содержания образовательных программ, методик обучения и результатов обучения в условиях ускоренного внедрения новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Срок - 30 апреля 2026 года.