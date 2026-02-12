https://ria.ru/20260212/putin-2073852772.html
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики - РИА Новости, 12.02.2026
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по помощи ветеранам СВО при трудоустройстве. РИА Новости, 12.02.2026
Россия
В РФ подготовят рекомендации по сопровождению ветеранов СВО в трудоустройстве
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по помощи ветеранам СВО при трудоустройстве.
"Утвердить единые рекомендации <...> по трудовой адаптации, социальному сопровождению и профессиональному развитию ветеранов боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции", — говорится на сайте
Кремля.
Этой задачей займется правительство при участии Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Нацсовета при президенте по профессиональным квалификациям и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Срок исполнения — 1 июля, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин
.
Другие поручения президента:
— подготовить специалистов, которые разработают проекты для обеспечения технологического лидерства России;
— до 30 апреля доработать стратегию развития образования до 2036 года;
— до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян;
— закрепить понятие "стажер" в законодательстве;
— до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и соцсферы до 2036 года;
— включить в образовательные и профстандарты компетенции по использованию ИИ;
— ежегодно проверять учреждения высшего и профессионального образования, показавшие худшие результаты в нацрейтингах;
— обеспечить повышение квалификации в ИИ для преподавателей;
— конкретизировать меры поддержки целевиков.
Путин отдал эти поручения после заседания Госcовета по вопросам подготовки кадров для экономики 25 декабря прошлого года.