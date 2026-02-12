Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по помощи ветеранам СВО при трудоустройстве.

"Утвердить единые рекомендации <...> по трудовой адаптации, социальному сопровождению и профессиональному развитию ветеранов боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции", — говорится на сайте Кремля.

Этой задачей займется правительство при участии Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Нацсовета при президенте по профессиональным квалификациям и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Другие поручения президента:

— подготовить специалистов, которые разработают проекты для обеспечения технологического лидерства России;

— до 30 апреля доработать стратегию развития образования до 2036 года;

— до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян;

— закрепить понятие "стажер" в законодательстве;

— до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и соцсферы до 2036 года;

— включить в образовательные и профстандарты компетенции по использованию ИИ;

— ежегодно проверять учреждения высшего и профессионального образования, показавшие худшие результаты в нацрейтингах;

— обеспечить повышение квалификации в ИИ для преподавателей;

— конкретизировать меры поддержки целевиков.