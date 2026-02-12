Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
11:08 12.02.2026 (обновлено: 12:23 12.02.2026)
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики - РИА Новости, 12.02.2026
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по помощи ветеранам СВО при трудоустройстве. РИА Новости, 12.02.2026
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики

В РФ подготовят рекомендации по сопровождению ветеранов СВО в трудоустройстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать общие рекомендации для работодателей по помощи ветеранам СВО при трудоустройстве.
"Утвердить единые рекомендации <...> по трудовой адаптации, социальному сопровождению и профессиональному развитию ветеранов боевых действий, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции", — говорится на сайте Кремля.
Этой задачей займется правительство при участии Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Нацсовета при президенте по профессиональным квалификациям и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Срок исполнения — 1 июля, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Другие поручения президента:
— подготовить специалистов, которые разработают проекты для обеспечения технологического лидерства России;
— до 30 апреля доработать стратегию развития образования до 2036 года;
— до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян;
— закрепить понятие "стажер" в законодательстве;
— до 1 декабря утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и соцсферы до 2036 года;
— включить в образовательные и профстандарты компетенции по использованию ИИ;
— ежегодно проверять учреждения высшего и профессионального образования, показавшие худшие результаты в нацрейтингах;
— обеспечить повышение квалификации в ИИ для преподавателей;
— конкретизировать меры поддержки целевиков.
Путин отдал эти поручения после заседания Госcовета по вопросам подготовки кадров для экономики 25 декабря прошлого года.
