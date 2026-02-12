https://ria.ru/20260212/pusk-2073803024.html
Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты со спутником "Электро-Л" №5
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Протон-М", которая отправит на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" №5, к заправке и запуску, сообщила российская госкорпорация "Роскосмос" в четверг.
"Заправку "Протона-М
" разрешить: госкомиссия допустила ракету-носитель к заправке", - говорится в сообщении "Роскосмоса
".
Госкомиссия разрешила вывести и установить "Протон-М" на стартовом комплексе Байконур
9 февраля. После вертикализации ракеты специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить её к пуску.
Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако "в ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты". Поэтому пуск перенесли, отметив, что это не повлияет на запланированную научную программу и все цели будет выполнены.
Пуск должен стать 430-м для ракет семейства "Протон" и первым за почти три года (последний состоялся 13 марта 2023 года). Кроме того, это будет последний пуск с использованием разгонного блока типа ДМ, все остальные старты протонов пройдут с использованием блоков "Бриз".
Геостационарные космические аппараты "Электро - Л" используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.