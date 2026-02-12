Рейтинг@Mail.ru
13:29 12.02.2026
Премьер Бельгии считает, что промышленность Европы под угрозой гибели
Премьер Бельгии считает, что промышленность Европы под угрозой гибели
экономика, россия, европа, брюссель, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Брюссель, Евросоюз
Вевер: промышленность Европы находится в кризисе из-за цен на энергоносители

© REUTERS / Denis BalibouseПремьер Бельгии Барт де Вевер
Премьер Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Премьер Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил на фоне санкций против России, что промышленность в Европе находится под угрозой гибели из-за высоких цен на энергоносители.
Согласно отчету Европейского совета химической промышленности (CEFIC), Европа с 2022 по 2025 годы лишилась 9% общей мощности своего химического производства. Закрытия предприятий охватили всю Европу, включая ключевые страны химической промышленности. Больше всего мощностей потеряла Германия.
"Промышленность в Европе находится в серьёзном кризисе, а отрасли, зависящие от стоимости энергии, вообще находятся под угрозой гибели. Мы уже потеряли 10% мощностей этой промышленности в Европе, и все по-прежнему объявляют о новых закрытиях", - сказал он.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В ФРГ заявили о кризисе в химической промышленности из-за цен на энергию
26 октября 2025, 17:23
 
ЭкономикаРоссияЕвропаБрюссельЕвросоюз
 
 
