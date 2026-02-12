Премьер Бельгии считает, что промышленность Европы под угрозой гибели

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил на фоне санкций против России, что промышленность в Европе находится под угрозой гибели из-за высоких цен на энергоносители.

"Промышленность в Европе находится в серьёзном кризисе, а отрасли, зависящие от стоимости энергии, вообще находятся под угрозой гибели. Мы уже потеряли 10% мощностей этой промышленности в Европе, и все по-прежнему объявляют о новых закрытиях", - сказал он.