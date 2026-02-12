https://ria.ru/20260212/promyshlennost-2073891009.html
Премьер Бельгии считает, что промышленность Европы под угрозой гибели
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил на фоне санкций против России, что промышленность в Европе находится под угрозой гибели из-за высоких цен на... РИА Новости, 12.02.2026
Экономика, Россия, Европа, Брюссель, Евросоюз
Вевер: промышленность Европы находится в кризисе из-за цен на энергоносители