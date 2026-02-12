https://ria.ru/20260212/primorsk-2073851481.html
В Приморске перекрыли центральную часть города из-за удара ВСУ
В Приморске перекрыли центральную часть города из-за удара ВСУ - РИА Новости, 12.02.2026
В Приморске перекрыли центральную часть города из-за удара ВСУ
Центральная часть Приморска, попавшего под удар ВСУ, временно перекрыта для движения транспорта, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.02.2026
В Приморске перекрыли центральную часть города из-за удара ВСУ
Балицкий: Центральную часть Приморска временно перекрыли для движения транспорта