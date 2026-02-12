Рейтинг@Mail.ru
В Приморске перекрыли центральную часть города из-за удара ВСУ
11:04 12.02.2026 (обновлено: 11:24 12.02.2026)
В Приморске перекрыли центральную часть города из-за удара ВСУ
Центральная часть Приморска, попавшего под удар ВСУ, временно перекрыта для движения транспорта, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.02.2026
© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара ВСУ в Приморске Запорожской области
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ в Приморске Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Центральная часть Приморска, попавшего под удар ВСУ, временно перекрыта для движения транспорта, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он сообщил, что в результате удара ВСУ по Приморску серьезно разрушены помещения городского почтового отделения. Информация о пострадавших уточняется.
"В настоящий момент на месте работают оперативные службы: МЧС, правоохранительные органы. Движение транспорта в центральной части города и на подъездах к улице Соборной временно перекрыто", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что находится на связи с оперативными службами.
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
Вчера, 10:09
 
ПроисшествияПриморскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
