ВСУ нанесли удар по запорожскому Приморску
10:36 12.02.2026 (обновлено: 12:47 12.02.2026)
ВСУ нанесли удар по запорожскому Приморску
ВСУ нанесли удар по городу Приморск Запорожской области, разрушены помещения городского почтового отделения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара ВСУ в Приморске Запорожской области
Последствия удара ВСУ в Приморске Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ в Приморске Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Приморск Запорожской области, разрушены помещения городского почтового отделения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник нанес удар по городу Приморску. В результате атаки серьезные повреждения получило здание на улице Соборной. Разрушены помещения городского почтового отделения, возник сильный пожар", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
