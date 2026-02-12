https://ria.ru/20260212/primorsk-2073839251.html
ВСУ нанесли удар по запорожскому Приморску
ВСУ нанесли удар по городу Приморск Запорожской области, разрушены помещения городского почтового отделения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.02.2026
