Экс-заммэра Арсеньева задержали в Приморье за обман на криптовалюте

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье, экс-чиновницу подозревают в обмане на более 25 миллионов рублей на мнимой криптобирже, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье по подозрению в мошенничестве и обмане россиян на более 25 миллионов рублей на мнимой криптобирже", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

В свою очередь прокуратура региона сообщила, что с 2015 по 2023 год подозреваемая - в то время муниципальная служащая в статусе руководителя - ради выгоды обманывала знакомых, что у неё есть доступ к площадке криптобиржи, которая фактически являлась финансовой пирамидой. Получив от знакомых деньги, открывала криптокошельки, доступ к ним оставляла только для себя, скрывая сведения о получаемом доходе и сами доходы от вовлечения в финпирамиду других людей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным прокуратуры, обманутыми оказались более 20 человек на сумму свыше 25 миллионов рублей. "С учётом позиции прокуратуры подозреваемая заключена под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В полиции Приморья уточнили, что фигурантка вовлекала россиян в финансовую пирамиду OneCoinLimited в качестве инвесторов "в стремительно развивающуюся криптовалюту", зная, что инвестируемые денежные средства потенциальных клиентов финансовой пирамиды конвертации в валюты, принятые к финансовому обороту, не подлежат. При этом свои сбережения ей доверили не менее 40 жителей региона.