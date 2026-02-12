Рейтинг@Mail.ru
Экс-заммэра Арсеньева задержали в Приморье за обман на криптовалюте - РИА Новости, 12.02.2026
20:55 12.02.2026
Экс-заммэра Арсеньева задержали в Приморье за обман на криптовалюте
Экс-заммэра Арсеньева задержали в Приморье за обман на криптовалюте - РИА Новости, 12.02.2026
Экс-заммэра Арсеньева задержали в Приморье за обман на криптовалюте
2026-02-12T20:55:00+03:00
2026-02-12T20:55:00+03:00
2026
Экс-заммэра Арсеньева задержали в Приморье за обман на криптовалюте

Экс-заммэра Арсеньева задержали за обман на криптовалюте на 25 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье, экс-чиновницу подозревают в обмане на более 25 миллионов рублей на мнимой криптобирже, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье по подозрению в мошенничестве и обмане россиян на более 25 миллионов рублей на мнимой криптобирже", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
В свою очередь прокуратура региона сообщила, что с 2015 по 2023 год подозреваемая - в то время муниципальная служащая в статусе руководителя - ради выгоды обманывала знакомых, что у неё есть доступ к площадке криптобиржи, которая фактически являлась финансовой пирамидой. Получив от знакомых деньги, открывала криптокошельки, доступ к ним оставляла только для себя, скрывая сведения о получаемом доходе и сами доходы от вовлечения в финпирамиду других людей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По данным прокуратуры, обманутыми оказались более 20 человек на сумму свыше 25 миллионов рублей. "С учётом позиции прокуратуры подозреваемая заключена под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В полиции Приморья уточнили, что фигурантка вовлекала россиян в финансовую пирамиду OneCoinLimited в качестве инвесторов "в стремительно развивающуюся криптовалюту", зная, что инвестируемые денежные средства потенциальных клиентов финансовой пирамиды конвертации в валюты, принятые к финансовому обороту, не подлежат. При этом свои сбережения ей доверили не менее 40 жителей региона.
Пострадавших, которые ещё не обращались в правоохранительные органы, просят позвонить в полицию по телефонам: 8(42361)42578, 8(42361)44503, призывает УМВД.
