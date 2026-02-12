Рейтинг@Mail.ru
Примаков рассказал о росте числа обращений с просьбой переселения в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 12.02.2026 (обновлено: 08:47 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/primakov-2073814951.html
Примаков рассказал о росте числа обращений с просьбой переселения в Россию
Примаков рассказал о росте числа обращений с просьбой переселения в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Примаков рассказал о росте числа обращений с просьбой переселения в Россию
Граждане западных стран в последнее время все чаще обращаются с просьбами о переселении в РФ и получении гражданства, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T08:41:00+03:00
2026-02-12T08:47:00+03:00
политика
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_985ef3954034b9723b18799aae6899bd.jpg
https://ria.ru/20260211/politsija-2073647948.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9002bb839593d27e957d55ecb1115b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Политика, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков рассказал о росте числа обращений с просьбой переселения в Россию

Примаков: растет число обращений с просьбами о получении гражданства РФ

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Граждане западных стран в последнее время все чаще обращаются с просьбами о переселении в РФ и получении гражданства, сообщил в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"В последнее время мы отмечаем рост обращений граждан западных стран с просьбой о переселении в Российскую Федерацию и получении российского гражданства. Их главный мотив – несогласие с проводимым на Западе курсом, направленным на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей", - сказал Примаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
Посетитель с российским паспортом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Полиция помогла пенсионерке, обратившейся к Путину, получить гражданство
Вчера, 14:05
 
ПолитикаРоссияЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала