Степашин считает отговоркой приглашение Зеленским Путина в Киев
Степашин считает отговоркой приглашение Зеленским Путина в Киев - РИА Новости, 12.02.2026
Степашин считает отговоркой приглашение Зеленским Путина в Киев
Приглашение президента России Владимира Путина в Киев - это отговорка Владимира Зеленского, чтобы не встречаться в Москве, считает бывший премьер-министр РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Приглашение президента России Владимира Путина в Киев - это отговорка Владимира Зеленского, чтобы не встречаться в Москве, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, подчеркивал Ушаков.
"Приглашение Зеленским нашего президента в Киев - это не провокация. Зеленский просто говорит о том, что никогда не будет выполнено. Естественно, наш президент в Киев не поедет, это отговорка Зеленского, который не желает встречаться в Москве", - сказал Степашин РИА Новости.
Он также выразил мнение, что от Зеленского
мало что зависит.
"Мы понимаем, кто курирует его сегодня - всё те же, кто сорвал наши договоренности по итогам стамбульских переговоров в 2022 году", - добавил Степашин
.