https://ria.ru/20260212/prenija-2073952736.html
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях - РИА Новости, 12.02.2026
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях
Судебные прения по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области начнутся 13 февраля, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:38:00+03:00
2026-02-12T16:38:00+03:00
2026-02-12T16:38:00+03:00
происшествия
курская область
курск
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20260204/fortifikatsii-2072277634.html
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях
Прения по делу о хищениях на курских фортификациях начнутся 13 февраля