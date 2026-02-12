Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях
16:38 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/prenija-2073952736.html
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях - РИА Новости, 12.02.2026
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях
Судебные прения по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области начнутся 13 февраля, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:38:00+03:00
2026-02-12T16:38:00+03:00
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Суд назначил дату прений по делу о хищениях на курских фортификациях

Прения по делу о хищениях на курских фортификациях начнутся 13 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Судебные прения по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области начнутся 13 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
"Окончить судебное следствие... И перейти к судебным прениям... тринадцатого февраля 2026 года в 10.30", - заявила судья в ходе судебного заседания.
