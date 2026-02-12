Рейтинг@Mail.ru
Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/premer-2073964829.html
Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии
Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии - РИА Новости, 12.02.2026
Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новое правительство Нидерландов может курить и признавать столько полов, сколько захочет, но не должно... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:12:00+03:00
2026-02-12T17:12:00+03:00
в мире
словакия
нидерланды
россия
роберт фицо
евросоюз
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_f0b5bb9bb08a8f1d474f1d7f36cde7a5.jpg
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070663126.html
https://ria.ru/20260212/slovakiya-2073808722.html
https://ria.ru/20260207/prezident-2072915645.html
словакия
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_44767d409de7a6b4d5c5ba506b64e37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, нидерланды, россия, роберт фицо, евросоюз, facebook
В мире, Словакия, Нидерланды, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз, Facebook
Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии

Фицо призвал новое правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии

© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новое правительство Нидерландов может курить и признавать столько полов, сколько захочет, но не должно вмешиваться во внутренние дела республики.
В своем выступлении Фицо заявил, что Новое нидерландское правительство уделяет особое внимание Словакии в своем программном заявлении, где называют словаков евроскептиками, которые "не слушаются" и позволяют себе иметь другое мнение о браке и количестве полов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
28 января, 00:38
"Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Мы так в Словакии не делаем. Курите... признавайте 70 полов - это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение - это переход красной линии", - заявил Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.
По его мнению, такая политика ставит под угрозу весь Европейский союз.
"Представление о том, что мы отменим право вето в основополагающих вопросах работы Евросоюза, что крупные страны будут решать и указывать тем, что меньше, что они должны делать, ведет к гибели Европейского союза", - заключил словацкий премьер.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России
Вчера, 06:47
В октябре 2025 года портал VSquare со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность инициировать в рамках договора о Евросоюзе процедуру введения санкций в отношении Словакии за поправки, закрепляющие в конституции страны признание только двух полов - мужского и женского.
Парламент Словакии 26 сентября 2025 года в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября 2025 года.
Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29
7 февраля, 17:47
 
В миреСловакияНидерландыРоссияРоберт ФицоЕвросоюзFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала