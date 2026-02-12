Фицо призвал правительство Нидерландов курить и не лезть в дела Словакии

БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новое правительство Нидерландов может курить и признавать столько полов, сколько захочет, но не должно вмешиваться во внутренние дела республики.

В своем выступлении Фицо заявил, что Новое нидерландское правительство уделяет особое внимание Словакии в своем программном заявлении, где называют словаков евроскептиками, которые "не слушаются" и позволяют себе иметь другое мнение о браке и количестве полов.

"Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Мы так в Словакии не делаем. Курите... признавайте 70 полов - это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение - это переход красной линии", - заявил Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook * в четверг.

По его мнению, такая политика ставит под угрозу весь Европейский союз.

"Представление о том, что мы отменим право вето в основополагающих вопросах работы Евросоюза, что крупные страны будут решать и указывать тем, что меньше, что они должны делать, ведет к гибели Европейского союза", - заключил словацкий премьер.

В октябре 2025 года портал VSquare со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность инициировать в рамках договора о Евросоюзе процедуру введения санкций в отношении Словакии за поправки, закрепляющие в конституции страны признание только двух полов - мужского и женского.

Парламент Словакии 26 сентября 2025 года в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября 2025 года.

Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".