СМИ: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником - РИА Новости, 12.02.2026
07:10 12.02.2026 (обновлено: 07:11 12.02.2026)
СМИ: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником
Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э находится на стадии фактического назначения... РИА Новости, 12.02.2026
2026
СМИ: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником

Ренхап: разведка Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником

СЕУЛ, 12 фев — РИА Новости. Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э находится на стадии фактического назначения преемником, сообщает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских депутатов.
Как рассказали на брифинге члены парламентского комитета по разведке, которые получили доклад от NIS, депутат от Объединенной демократической партии Пак Сон Вон и депутат от партии "Гражданская сила" Ли Сон Гвон, соответствующая информация была представлена 12 февраля на закрытом заседании комитета.
"Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как недавние торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки её участия в обсуждении отдельных политических решений, что позволяет считать, что она вступила в стадию назначения преемником", - пояснил Ли Сон Гвон.
Разведслужба также сообщила, что намерена внимательно отслеживать, будет ли Ким Чжу Э участвовать в мероприятиях ожидаемого в феврале 9-го съезда Трудовой партии Кореи.
Ли Сон Гвон отметил, что в ходе заседания депутаты задали вопросы о статусе Ким Чжу Э, и формулировка NIS изменилась по сравнению с предыдущими докладами.
"Ранее NIS использовала выражение "обучение преемника", однако сегодня прозвучала формулировка "стадия назначения преемником"", — добавил он.
Как отмечает агентство, ранее Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына и его супругу Ри Соль Чжу при посещении Кымсусанского дворца Солнца в начале года. Это стало её первым публичным участием в церемонии в мавзолее, где покоятся тела прежних лидеров КНДР, что эксперты расценили как возможный политический сигнал, связанный с вопросом наследования власти.
