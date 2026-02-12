https://ria.ru/20260212/pravitelstvo-2073970229.html
Правительство обсудит в Госдуме меры по достижению целей развития России
Правительство в ходе отчета в Госдуме обсудит конкретные меры по достижению целей развития РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.02.2026
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
лдпр
