В Самарской области локализовали пожар на складе с пластиковой продукцией - РИА Новости, 12.02.2026
14:02 12.02.2026
В Самарской области локализовали пожар на складе с пластиковой продукцией
происшествия
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
россия
происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС России/MAXЛиквидация пожара на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией в Самарской области удалось локализовать, площадь обрушения кровли здания составила 1 тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар на складе в Самарской области локализован. Площадь обрушения составила 1 тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек
ПроисшествияСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
