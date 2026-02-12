https://ria.ru/20260212/pozhar-2073903208.html
В Самарской области локализовали пожар на складе с пластиковой продукцией
В Самарской области локализовали пожар на складе с пластиковой продукцией
Пожар на складе с пластиковой продукцией в Самарской области удалось локализовать, площадь обрушения кровли здания составила 1 тысячу квадратных метров,... РИА Новости, 12.02.2026
