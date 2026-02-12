Полянский рассказал о готовности делегаций ОБСЕ к контактам с Россией

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Делегации ОБСЕ сохраняют готовность к контактам с Россией, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Во время заседаний, на полях, многие постпреды сами подходили, знакомились. Это был нормальный человеческий контакт: люди сами выходили на разговор, не ждали, пока я буду к ним запрашиваться", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что, если говорить о формальных встречах, инициатива обычно исходит от того, кто только приехал.