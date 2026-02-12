https://ria.ru/20260212/postpred-2073829889.html
Полянский рассказал о готовности делегаций ОБСЕ к контактам с Россией
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Делегации ОБСЕ сохраняют готовность к контактам с Россией, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Во время заседаний, на полях, многие постпреды сами подходили, знакомились. Это был нормальный человеческий контакт: люди сами выходили на разговор, не ждали, пока я буду к ним запрашиваться", - сказал дипломат.
При этом он отметил, что, если говорить о формальных встречах, инициатива обычно исходит от того, кто только приехал.
"Это нормальная дипломатическая практика. Поэтому с запросами о встречах обращались мы. И пока в 90% случаев, а может, даже в 95%, получаем положительный ответ", - уточнил собеседник агентства.
Полянский
был назначен постоянным представителем России
при ОБСЕ
в Вене
указом президента России 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича
и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН
в Нью-Йорке
.