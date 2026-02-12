Рейтинг@Mail.ru
01:27 12.02.2026
Посольство следит за ситуацией с россиянами, якобы нарушившими законы Чили
Посольство следит за ситуацией с россиянами, якобы нарушившими законы Чили
Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T01:27:00+03:00
2026-02-12T01:27:00+03:00
2026
Посольство следит за ситуацией с россиянами, якобы нарушившими законы Чили

Посольство следит за россиянами, предположительно нарушившими законы Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. Как отметила радиостанция, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МИД предупредил россиян об участившихся случаях ограбления туристов в Чили
1 февраля, 15:52
"В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее. Из местных СМИ известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом на предмет определения наказания. В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания", - отметили в посольстве.
"Полагали бы целесообразным учитывать вышеизложенное при планировании поездки в Чили", - добавили в дипмиссии.
Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext, работавшего с россиянами, сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.
Группа туристов передвигается на водных мотоциклах по реке Футалеуфу в Чили - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
31 января, 14:11
 
