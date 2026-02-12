Посольство следит за ситуацией с россиянами, якобы нарушившими законы Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. Посольство РФ следит за ситуацией с россиянами, предположительно нарушившими природоохранное законодательство Чили, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне снова нарушили природоохранные законы Чили , использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. Как отметила радиостанция, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.

"В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее. Из местных СМИ известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом на предмет определения наказания. В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания", - отметили в посольстве.

"Полагали бы целесообразным учитывать вышеизложенное при планировании поездки в Чили", - добавили в дипмиссии.