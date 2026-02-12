https://ria.ru/20260212/posol-2074053101.html
Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии
Посол РФ в Словакии Сергей Андреев обсудил с вице-спикером словацкого парламента Тибором Гашпаром перспективы продолжения межпарламентского диалога, сообщило... РИА Новости, 12.02.2026
