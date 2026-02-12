Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии

«

"Одиннадцатого февраля посол России в Словакии Андреев провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словацкой Республики Гашпаром. Стороны обсудили перспективы продолжения российско-словацкого межпарламентского диалога", - говорится в сообщении российского посольства в четверг.