Рейтинг@Mail.ru
Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/posol-2074053101.html
Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии
Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии - РИА Новости, 12.02.2026
Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии
Посол РФ в Словакии Сергей Андреев обсудил с вице-спикером словацкого парламента Тибором Гашпаром перспективы продолжения межпарламентского диалога, сообщило... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:53:00+03:00
2026-02-12T23:53:00+03:00
в мире
россия
словакия
сергей андреев
тибор гашпар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_d3190a3db16def8b0ed88dacbc507dc8.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_228:0:1915:1265_1920x0_80_0_0_7b6e898a3c300ae97289e988e9ed0477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, сергей андреев, тибор гашпар
В мире, Россия, Словакия, Сергей Андреев, Тибор Гашпар
Российский посол провел встречу с вице-спикером парламента Словакии

Посол РФ в Словакии Андреев обсудил с вице-спикером Гашпаром перспективы диалога

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев обсудил с вице-спикером словацкого парламента Тибором Гашпаром перспективы продолжения межпарламентского диалога, сообщило российское посольство.
«

"Одиннадцатого февраля посол России в Словакии Андреев провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словацкой Республики Гашпаром. Стороны обсудили перспективы продолжения российско-словацкого межпарламентского диалога", - говорится в сообщении российского посольства в четверг.

В информации отмечается, что "отдельное внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях ПМЭФ-2019 в Константиновском дворце в Стрельне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Словакии
9 мая 2025, 03:03
 
В миреРоссияСловакияСергей АндреевТибор Гашпар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала