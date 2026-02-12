Рейтинг@Mail.ru
04:30 12.02.2026
Предпосылок для диалога с Токио по мирному договору нет, заявил посол
Предпосылок для диалога с Токио по мирному договору нет, заявил посол

Посол Ноздрев: предпосылок для диалога с Токио по мирному договору нет

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Предпосылки для диалога с Японией по вопросу о мирном договоре в нынешних условиях не просматриваются, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что российская сторона всегда настаивала на том, что ведет переговоры с Японией о современном и основополагающем соглашении о мире, дружбе и добрососедстве.
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио
Вчера, 15:29
"Я хотел бы отметить принципиальный момент, на котором российская сторона всегда акцентировала внимание. Предметом переговоров по мирному договору до их остановки являлся не документ, обычно подписываемый конфликтующими сторонами после окончания боевых действий и прекращающий состояние войны между ними (в российско-японских отношениях такую функцию выполнила Советско-японская совместная декларация 1956 года), а отвечающее современным реалиям основополагающее, всеобъемлющее соглашение о мире, дружбе и добрососедстве", - сказал посол.
Такой документ, если бы он был подписан, позволил бы выйти на новый, более высокий уровень сотрудничества между двумя странами.
"Цель такого документа – заложить фундамент развития сотрудничества на долгосрочную перспективу, обозначить магистральные ориентиры, движение по которым позволило бы в будущем выйти на иное, более высокое качество взаимодействия между Россией и Японией. Совершенно очевидно, что в нынешних реалиях предпосылки для субстантивного диалога с Токио на эту тему не просматриваются", - заключил посол Ноздрев.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией
Вчера, 11:44
 
