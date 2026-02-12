Предпосылок для диалога с Токио по мирному договору нет, заявил посол

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Предпосылки для диалога с Японией по вопросу о мирном договоре в нынешних условиях не просматриваются, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что российская сторона всегда настаивала на том, что ведет переговоры с Японией о современном и основополагающем соглашении о мире, дружбе и добрососедстве.

"Я хотел бы отметить принципиальный момент, на котором российская сторона всегда акцентировала внимание. Предметом переговоров по мирному договору до их остановки являлся не документ, обычно подписываемый конфликтующими сторонами после окончания боевых действий и прекращающий состояние войны между ними (в российско-японских отношениях такую функцию выполнила Советско-японская совместная декларация 1956 года), а отвечающее современным реалиям основополагающее, всеобъемлющее соглашение о мире, дружбе и добрососедстве", - сказал посол.

Такой документ, если бы он был подписан, позволил бы выйти на новый, более высокий уровень сотрудничества между двумя странами.

"Цель такого документа – заложить фундамент развития сотрудничества на долгосрочную перспективу, обозначить магистральные ориентиры, движение по которым позволило бы в будущем выйти на иное, более высокое качество взаимодействия между Россией и Японией. Совершенно очевидно, что в нынешних реалиях предпосылки для субстантивного диалога с Токио на эту тему не просматриваются", - заключил посол Ноздрев.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.