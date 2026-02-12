ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами

По действующему законодательству ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания. Если доход семьи незначительно больше, то право на выплату теряется.

Отмечается, что принятый закон позволит сохранить пособие многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более, чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. Такую возможность будут иметь семьи с детьми в возрасте до 17 лет и относящиеся к категории многодетных. При этом поправками определено, что положения закона будут распространяться на субъектов права с начала 2026 года в беззаявительном порядке. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума для детей, установленного в регионе обращения за его назначением.