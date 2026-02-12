Рейтинг@Mail.ru
ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/posobie-2073903031.html
ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами
ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами - РИА Новости, 12.02.2026
ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами
Госдума оперативно рассмотрит изменения в законодательство, которые позволят сохранить для многодетных семей с небольшим уровнем доходов право на получение... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:02:00+03:00
2026-02-12T14:02:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
https://ria.ru/20260205/gosduma-2072353653.html
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070719657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами

ГД оперативно обсудит право многодетных с небольшими доходами на единое пособие

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума оперативно рассмотрит изменения в законодательство, которые позволят сохранить для многодетных семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума оперативно рассмотрит изменения в федеральное законодательство, которые позволят дополнительно поддержать многодетных родителей и сохранить для семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В ГД предложили давать бесплатные лекарства для детей из многодетных семей
5 февраля, 04:08
В пресс-службе отметили, что проектируемое положение вносится в текст принятого в первом чтении законопроекта, направленного на совершенствование систем пенсионного и социального страхования.
"Необходимые поправки рассмотрены на заседании профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Поручено ускорить подготовку законопроекта к процедуре второго чтения. Важно, чтобы дополнительные меры поддержки заработали как можно быстрее. Поручение было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам его прямой линии", – отметил председатель Госдумы.
По действующему законодательству ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания. Если доход семьи незначительно больше, то право на выплату теряется.
Отмечается, что принятый закон позволит сохранить пособие многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более, чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. Такую возможность будут иметь семьи с детьми в возрасте до 17 лет и относящиеся к категории многодетных. При этом поправками определено, что положения закона будут распространяться на субъектов права с начала 2026 года в беззаявительном порядке. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума для детей, установленного в регионе обращения за его назначением.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям
28 января, 11:23
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала