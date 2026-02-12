ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума оперативно рассмотрит изменения в законодательство, которые позволят сохранить для многодетных семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума оперативно рассмотрит изменения в федеральное законодательство, которые позволят дополнительно поддержать многодетных родителей и сохранить для семей с небольшим уровнем доходов право на получение единого пособия", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что проектируемое положение вносится в текст принятого в первом чтении законопроекта, направленного на совершенствование систем пенсионного и социального страхования.
"Необходимые поправки рассмотрены на заседании профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Поручено ускорить подготовку законопроекта к процедуре второго чтения. Важно, чтобы дополнительные меры поддержки заработали как можно быстрее. Поручение было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам его прямой линии", – отметил председатель Госдумы.
По действующему законодательству ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания. Если доход семьи незначительно больше, то право на выплату теряется.
Отмечается, что принятый закон позволит сохранить пособие многодетным родителям, получающим среднедушевой доход не более, чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. Такую возможность будут иметь семьи с детьми в возрасте до 17 лет и относящиеся к категории многодетных. При этом поправками определено, что положения закона будут распространяться на субъектов права с начала 2026 года в беззаявительном порядке. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума для детей, установленного в регионе обращения за его назначением.