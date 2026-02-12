Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе поддержали резолюцию против пошлин Трампа в отношении Канады
02:46 12.02.2026
В конгрессе поддержали резолюцию против пошлин Трампа в отношении Канады
в мире
канада
сша
дональд трамп
канада
сша
в мире, канада, сша, дональд трамп
В мире, Канада, США, Дональд Трамп
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин американского президента Дональда Трампа в отношении Канады, следует из трансляции нижней палаты конгресса Соединенных Штатов.
Согласно трансляции, 219 законодателей проголосовало за резолюцию, в то время как 211 их коллег проголосовало против.
В феврале пошлого года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Принятая в палате резолюция призвана прекратить действие режима чрезвычайного положения, что лишило бы пошлины правовой основы. Однако ей еще предстоит пройти голосование в сенате.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Новые пошлины Трампа обернулись для американцев дополнительными расходами
10 февраля, 21:10
 
В миреКанадаСШАДональд Трамп
 
 
