Полянский рассказал о связи украинских атак с периодами переговоров - РИА Новости, 12.02.2026
15:48 12.02.2026 (обновлено: 16:01 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/polyanskiy-2073940994.html
Полянский рассказал о связи украинских атак с периодами переговоров
Полянский рассказал о связи украинских атак с периодами переговоров - РИА Новости, 12.02.2026
Полянский рассказал о связи украинских атак с периодами переговоров
Пики украинских атак на мирное население России приходятся именно на те периоды, когда ведутся мирные переговоры, в том числе диалог на высшем уровне между... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:48:00+03:00
2026-02-12T16:01:00+03:00
в мире
москва
россия
вашингтон (штат)
обсе
мирный план сша по украине
дмитрий полянский
москва
россия
вашингтон (штат)
в мире, москва, россия, вашингтон (штат), обсе, мирный план сша по украине, дмитрий полянский
В мире, Москва, Россия, Вашингтон (штат), ОБСЕ, Мирный план США по Украине, Дмитрий Полянский
Полянский рассказал о связи украинских атак с периодами переговоров

Полянский: пики атак Киева на мирных жителей совпадают с периодами переговоров

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Пики украинских атак на мирное население России приходятся именно на те периоды, когда ведутся мирные переговоры, в том числе диалог на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Особый цинизм заключается в том, что пики атак на мирное население российских городов - март, май, июль - четко совпадают с периодами проведения мирных переговоров, включая диалог на высшем уровне между Россией и США", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
В миреМоскваРоссияВашингтон (штат)ОБСЕМирный план США по УкраинеДмитрий Полянский
 
 
