Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева - РИА Новости, 12.02.2026
15:37 12.02.2026 (обновлено: 17:18 12.02.2026)
Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева
Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева
Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева

Полянский назвал молчание Запада о покушении на Алексеева одобрением терроризма

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Россия воспринимает молчание западных стран по поводу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева как одобрение террористических методов Киева, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"То, что ни один из западных спонсоров киевского режима не осудил это преступление, уже, в общем-то, никого не удивляет. Воспринимаем их молчание как одобрение террористических методов", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Полянский добавил, что западные страны "как подельники клики Зеленского" на деле заинтересованы в продолжении конфликта любой ценой.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.
В СК рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
