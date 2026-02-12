https://ria.ru/20260212/polyanskiy-2073938100.html
Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева
Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева
Россия воспринимает молчание западных стран по поводу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева как одобрение террористических методов Киева, заявил... РИА Новости, 12.02.2026
россия
обсе
покушение на генерала алексеева в москве
киев
москва
дмитрий полянский
в мире
россия, обсе, покушение на генерала алексеева в москве, киев, москва, дмитрий полянский, в мире
Россия, ОБСЕ, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Киев, Москва, Дмитрий Полянский, В мире
Полянский прокомментировал молчание Запада о покушении на Алексеева
Полянский назвал молчание Запада о покушении на Алексеева одобрением терроризма