Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
15:33 12.02.2026 (обновлено: 17:11 12.02.2026)
Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский
Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский

Полянский: европейским русофобам все равно на судьбу Украины после конфликта

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Европейские русофобы не интересуются тем, хотят украинцы воевать или нет, им все равно, что станет с Украиной после конфликта, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Хотят ли украинцы воевать или нет, европейских русофобов не интересует – Украиной уже пожертвовали, и что с ней станет по итогам конфликта, им абсолютно все равно", - заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Полянский добавил, что некоторые в Европе видят в Украине в лучшем случае некий буфер против России, а в худшем – отработанный расходный материал в геополитическом противостоянии с РФ. При этом, по его словам, Владимир Зеленский улавливает эти настроения европейцев и предлагает им жизни украинцев "в качестве расходного материала".
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Унесет жизни". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Вчера, 14:47
 
