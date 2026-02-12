https://ria.ru/20260212/polyanskiy-2073937123.html
Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский
Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский
Европейские русофобы не интересуются тем, хотят украинцы воевать или нет, им все равно, что станет с Украиной после конфликта, заявил постпред РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:33:00+03:00
2026-02-12T15:33:00+03:00
2026-02-12T17:11:00+03:00
украина
россия
обсе
мирный план сша по украине
в мире
дмитрий полянский
евросоюз
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073919401.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, обсе, мирный план сша по украине, в мире, дмитрий полянский, евросоюз, европа, владимир зеленский
Украина, Россия, ОБСЕ, Мирный план США по Украине, В мире, Дмитрий Полянский, Евросоюз, Европа, Владимир Зеленский
Русофобов не интересует судьба Украины после конфликта, заявил Полянский
Полянский: европейским русофобам все равно на судьбу Украины после конфликта