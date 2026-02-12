В одной польской епархии выявили десятки священников-педофилов

ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Десятки священников-педофилов выявлены в Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше, сообщил журналистам председатель специальной комиссии Томаш Кшижак.

« "Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 – это священники, а светские лица - аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор", - рассказал Кшижак.

Он уточнил, что из общего количества семь случаев связаны с выявленными преступлениями, где преступники уже наказаны, четверо предполагаемых преступников умерли, в отношении трех человек продолжаются судебные процессы в судах, десять случаев находятся в стадии расследования.

По данным комиссии, до настоящего времени выявлено 50 несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия. Почти все из них - 96% - это дети в возрасте до 15 лет. 66% пострадавших - девочки.