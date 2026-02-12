Рейтинг@Mail.ru
В одной польской епархии выявили десятки священников-педофилов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:17 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/polsha-2074029817.html
В одной польской епархии выявили десятки священников-педофилов
В одной польской епархии выявили десятки священников-педофилов - РИА Новости, 12.02.2026
В одной польской епархии выявили десятки священников-педофилов
Десятки священников-педофилов выявлены в Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше, сообщил журналистам председатель специальной комиссии Томаш Кшижак. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:17:00+03:00
2026-02-12T21:17:00+03:00
религия
польша
в мире
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/01/1559770110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c21f1084ba9fe6e6e6c9903ef19bc31.jpg
https://ria.ru/20251002/navrotskiy-2045769161.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/01/1559770110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0dadaefed8e67dbad8835cfa0050ba61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире, римско-католическая церковь
Религия, Польша, В мире, Римско-католическая церковь
В одной польской епархии выявили десятки священников-педофилов

В Польше в Сосновецкой епархии Католической церкви выявили 29 педофилов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Десятки священников-педофилов выявлены в Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше, сообщил журналистам председатель специальной комиссии Томаш Кшижак.
«
"Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 – это священники, а светские лица - аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор", - рассказал Кшижак.
Он уточнил, что из общего количества семь случаев связаны с выявленными преступлениями, где преступники уже наказаны, четверо предполагаемых преступников умерли, в отношении трех человек продолжаются судебные процессы в судах, десять случаев находятся в стадии расследования.
По данным комиссии, до настоящего времени выявлено 50 несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия. Почти все из них - 96% - это дети в возрасте до 15 лет. 66% пострадавших - девочки.
В последние годы на территории Сосновецкой епархии происходили события криминального характера, в том числе секс-вечеринки, убийство дьякона и самоубийство священника.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В РПЦ назвали грехом увлечение президента Польши спиритизмом
2 октября 2025, 07:22
 
РелигияПольшаВ миреРимско-католическая церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала