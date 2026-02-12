Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ

ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Польша выразила обеспокоенность в связи с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией, сообщила в четверг газета Monde.
В Варшаве считают, что время для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным еще не пришло, однако не выступают открыто против намерений Макрона.
«
"Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать. И ничто не гарантирует, что это ускорит достижение мира на Украине", - приводит издание слова польского дипломатического источника.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.