Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ
14:17 12.02.2026
Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ
Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2026
Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ
Польша выразила обеспокоенность в связи с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией, сообщила в четверг газета Monde. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
россия
польша
франция
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
россия
польша
франция
Польша обеспокоена инициативой Макрона по диалогу с Россией, пишут СМИ

Monde: Польша обеспокоена инициативой Макрона возобновить диалог с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Польша выразила обеспокоенность в связи с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией, сообщила в четверг газета Monde.
Ранее Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
МИД рассказал, что стоит за желанием Макрона восстановить диалог с Россией
Вчера, 11:10
Польше шаг, сделанный обитателем Елисейского дворца, даже вызывает беспокойство, поскольку граничащая с Украиной страна считает, что речь идет о ее собственной безопасности", - говорится в статье.
В Варшаве считают, что время для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным еще не пришло, однако не выступают открыто против намерений Макрона.
"Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать. И ничто не гарантирует, что это ускорит достижение мира на Украине", - приводит издание слова польского дипломатического источника.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Европа проснулась". Лавров прокомментировал заявление Макрона о России
11 февраля, 13:41
 
