Украинские военкомы ведут войну со своим населением, заявил Полянский

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Военкомы на Украине ведут войну с собственным населением, применяя грубую силу и оружие, их открыто называют "полицаями", заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«
"Для того, чтобы насильно загнать соотечественников воевать – ведь добровольцев украинская армия не видела уже очень давно – украинские военкомы ведут настоящую войну с собственным населением, применяя грубую силу и даже оружие. В итоге число только официально зафиксированных случаев нападения на военкомов, которых на Украине открыто и повсеместно называют "полицаями" как в свое время фашистских карателей, увеличилось в 70 раз", - заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Полянский добавил, что в реальности число нападений на военкомов выросло сильнее, чем по официальным данным.
«
"Несложно предположить, с каким настроением попадают на фронт те, кого мобилизовали таким способом: по официальным данным число дезертиров превысило 300 тысяч человек. Еще раз повторю – это данные украинских официальных источников, поэтому реальные цифры значительно выше", - сказал он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
