Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
16:31 12.02.2026
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский
Не все политики в Европе владеют логикой, поэтому выдают заявления Владимира Зеленского за подтверждение хорошего положения Украины на поле боя, заявил в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:31:00+03:00
2026-02-12T16:31:00+03:00
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский

Полянский: не все политики в Европе владеют логикой и математикой

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Не все политики в Европе владеют логикой, поэтому выдают заявления Владимира Зеленского за подтверждение хорошего положения Украины на поле боя, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
"Однако в Европе не все политики сегодня владеют логикой и математикой и некоторые из них "пас" от Зеленского с готовностью подхватили, пытаясь выдать его заявление за подтверждение того, что у Украины на фронте якобы не все так плохо", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
