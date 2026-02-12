https://ria.ru/20260212/poljanskij-2073950407.html
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский
Не все политики в Европе владеют логикой, поэтому выдают заявления Владимира Зеленского за подтверждение хорошего положения Украины на поле боя, заявил в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:31:00+03:00
2026-02-12T16:31:00+03:00
2026-02-12T16:31:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
дмитрий полянский
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260212/polyanskiy-2073942291.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, дмитрий полянский, сергей лавров, вооруженные силы украины, обсе
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский
Полянский: не все политики в Европе владеют логикой и математикой