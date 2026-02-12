Рейтинг@Mail.ru
Полянский ответил на вопрос о конфронтации при контактах в ОБСЕ
13:40 12.02.2026
Полянский ответил на вопрос о конфронтации при контактах в ОБСЕ
Полянский ответил на вопрос о конфронтации при контактах в ОБСЕ
Острая конфронтация в кулуарных контактах ОБСЕ отсутствует, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
2026-02-12T13:40:00+03:00
2026-02-12T13:40:00+03:00
Полянский ответил на вопрос о конфронтации при контактах в ОБСЕ

Полянский заявил об отсутствии острой конфронтации в кулуарных контактах в ОБСЕ

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Острая конфронтация в кулуарных контактах ОБСЕ отсутствует, рассказал в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Нет смысла обвинять друг друга в закрытом формате встреч. Мы уже знаем позиции друг друга. Обмен заготовленными заявлениями никому не нужен, ни нам, ни другим странам. Если ОБСЕ будет рассматриваться только как площадка для таких заявлений, ее будущее просто отсутствует", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России Владимира Путина 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
