Молдавская полиция вновь выставила кордон у храма в селе Деренеу

КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники молдавской полиции и спецназа вновь выставили кордон у храма в селе Деренеу Каларашского района и не пускают внутрь прихожан, сообщили РИА Новости в Унгенской и Ниспоренской епархии Молдавской митрополии.

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.

"Снова пришли полицейские и отряд спецназа, стоят у дверей храма и не пропускают прихожан. Зачем издеваться над людьми? Пока идет разбирательство, почему им не разрешают войти в храм и молиться, непонятно", – сказад собеседник агентства.

Он уточнил, что церковь была построена около двухсот лет назад и исторически относится к Молдавской митрополии, входящей в структуру Русской православной церкви. "Этот храм построен нашими предками в 1800 году, и всегда принадлежал молдаванам, православной церкви Молдавии, которая находится в составе Русской православной церкви", – добавил собеседник агентства.

Ранее представитель епархии сообщил корреспонденту РИА Новости, что конфликт вокруг церкви в Деренеу связан не с противостоянием "молдаван и румын", а с манипуляциями с документами и передачей храма без согласия общины. Речь идет о многолетнем споре прихожан с бывшим настоятелем этой церкви, гражданином Румынии Флоринелом Марином, который служил в храмах Молдавской митрополии, а в 2018 году перевел общину в Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви, оформив документы без реального согласия части церковного совета и верующих.