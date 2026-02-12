Рейтинг@Mail.ru
12.02.2026
17:05 12.02.2026
Мишустин рассчитывает на продолжение диалога с ЛДПР в Госдуме
Мишустин рассчитывает на продолжение диалога с ЛДПР в Госдуме
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассчитывает на продолжение открытого и эффективного диалога с фракцией ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин рассчитывает на продолжение диалога с ЛДПР в Госдуме

Мишустин рассчитывает на продолжение открытого и эффективного диалога с ЛДПР

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассчитывает на продолжение открытого и эффективного диалога с фракцией ЛДПР в Госдуме.
В четверг Мишустин провел встречу с руководством фракции ЛДПР.
"Рассчитываем, что диалог наш далее будет таким же открытым, эффективным и результативным", - сказал Мишустин.
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами
3 февраля, 18:23
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами
3 февраля, 18:23
 
