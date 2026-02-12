https://ria.ru/20260212/politika-2073963061.html
Мишустин рассчитывает на продолжение диалога с ЛДПР в Госдуме
Мишустин рассчитывает на продолжение диалога с ЛДПР в Госдуме
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассчитывает на продолжение открытого и эффективного диалога с фракцией ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин рассчитывает на продолжение диалога с ЛДПР в Госдуме
Мишустин рассчитывает на продолжение открытого и эффективного диалога с ЛДПР