https://ria.ru/20260212/pokushenie-2073842155.html
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 12.02.2026
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждает нацеленность киевского режима на провокации для срыва переговоров об урегулировании на Украине, РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:43:00+03:00
2026-02-12T10:43:00+03:00
2026-02-12T10:49:00+03:00
киев
россия
в мире
украина
мария захарова
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388884_0:136:3181:1925_1920x0_80_0_0_b545afaa7059175d5074dba7bd7f0e6a.jpg
https://ria.ru/20260211/alekseev-2073619536.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388884_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ec52474c27964c1a3d4fa8d606a28b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, в мире, украина, мария захарова, покушение на генерала алексеева в москве
Киев, Россия, В мире, Украина, Мария Захарова, Покушение на генерала Алексеева в Москве
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать мирный процесс