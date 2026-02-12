Рейтинг@Mail.ru
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры
10:43 12.02.2026 (обновлено: 10:49 12.02.2026)
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 12.02.2026
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждает нацеленность киевского режима на провокации для срыва переговоров об урегулировании на Украине, РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:43:00+03:00
2026-02-12T10:49:00+03:00
киев
россия
в мире
украина
мария захарова
покушение на генерала алексеева в москве
киев, россия, в мире, украина, мария захарова, покушение на генерала алексеева в москве
Киев, Россия, В мире, Украина, Мария Захарова, Покушение на генерала Алексеева в Москве
МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры

МИД: покушение на Алексеева подтвердило желание Киева сорвать мирный процесс

Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждает нацеленность киевского режима на провокации для срыва переговоров об урегулировании на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима (Владимира – ред.) Зеленского на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса", - сказала она в ходе брифинга.
"Судя по всему, в Киеве готовы пойти буквально на все, чтобы попытаться воспрепятстовать достижению справедливого мира", - добавила она.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В СК рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
11 февраля, 12:22
 
КиевРоссияВ миреУкраинаМария ЗахароваПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
