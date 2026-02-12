Рейтинг@Mail.ru
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ - РИА Новости, 12.02.2026
02:17 12.02.2026
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ - РИА Новости, 12.02.2026
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
С помощью облигаций можно не только сохранять капитал, но и использовать купонный доход для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и расходы... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:17:00+03:00
2026-02-12T02:17:00+03:00
ольга гогаладзе
общество
жилье
https://ria.ru/20260205/dolgi-2072343911.html
ольга гогаладзе
Ольга Гогаладзе, Общество, Жилье
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ

Экономист Гогаладзе: с помощью облигаций можно гасить ипотеку и расходы на ЖКУ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С помощью облигаций можно не только сохранять капитал, но и использовать купонный доход для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и расходы на оплату ЖКУ. Об этом рассказала агентству “Прайм” экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.
Она объяснила, что инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонный доход — как правило, дважды в год. Эти выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, причем налог удерживает брокер. Эти деньги можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.
"В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. К моменту завершения ипотечного срока сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал", — указала Гогаладзе.
Если ипотека льготная, вложения в облигации еще эффективнее — средняя ставка по ним 14%, а по льготной ипотеке — около 6%. Чем больше средств инвестируется, тем выше выгода, заключила экономист.
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
Ольга ГогаладзеОбществоЖилье
 
 
