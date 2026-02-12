https://ria.ru/20260212/platezhi-2073789588.html
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
С помощью облигаций можно не только сохранять капитал, но и использовать купонный доход для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и расходы...
ольга гогаладзе
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
С помощью облигаций можно не только сохранять капитал, но и использовать купонный доход для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и расходы на оплату ЖКУ. Об этом рассказала агентству “Прайм”
экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.
Она объяснила, что инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонный доход — как правило, дважды в год. Эти выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, причем налог удерживает брокер. Эти деньги можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.
«
"В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. К моменту завершения ипотечного срока сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал", — указала Гогаладзе.
Если ипотека льготная, вложения в облигации еще эффективнее — средняя ставка по ним 14%, а по льготной ипотеке — около 6%. Чем больше средств инвестируется, тем выше выгода, заключила экономист.