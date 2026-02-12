Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ

Она объяснила, что инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонный доход — как правило, дважды в год. Эти выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, причем налог удерживает брокер. Эти деньги можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.