В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковёр" отменен в Пензенской области, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 12.02.2026
В Пензенской области отменили план "Ковер"
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"